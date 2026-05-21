Минобороны: С начала СВО уничтожено более 150 тыс. беспилотников ВСУ

Российские военные с начала специальной военной операции уничтожили более 150 тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Сводку с обновлёнными цифрами опубликовало Министерство обороны РФ.

В докладе МО РФ говорится, что с начала спецоперации уничтожены 671 вражеский самолёт, 284 вертолёта, 150 139 беспилотников, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 399 танков и других боевых бронированных машин, 1 723 боевые машины РСЗО, 35 024 орудия полевой артиллерии и миномётов, 62 155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки над регионом сбито 76 вражеских беспилотников. Мирная жительница скончалась от ранений, полученных при прилёте БПЛА в Глушковский район 18 мая. Повреждены котельная, амбар, выбиты стёкла в многоэтажке, сгорела крыша ангара.