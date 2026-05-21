ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тысячи военнослужащих
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне проведения СВО около 1205 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Больше всего потерь зарегистрировано в зоне ответственности группировки «Восток» (свыше 340), «Центр» (свыше 300) и «Север» (до 195). В остальных подразделениях потери ВСУ составили до 190, до 140 и свыше 40 военных соответственно.
Всего за последние сутки российские ПВО сбили 516 украинских дронов самолётного типа. В Минобороны также отметили, что с начала СВО наши военные уничтожили уже больше 150 тысяч таких беспилотников.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.