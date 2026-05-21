Не Европой единой: Российский регион признан колыбелью человеческой цивилизации

В башкирском местечке Шульган-Таш (в 380 километрах от Уфы) доисторический кроманьонец забрался в пещеру так глубоко, что его следы нашли только спустя 20 тысяч лет спелеологи-альпинисты XX века. В поисках уединённого места он в кромешной темноте лез по стенам и рисовал мамонтов.

Позже туда пришли и другие мужчины с факелами и превратили пещеру в удивительный храм, который стал частью уникального музея Шульган-Таш, сообщает kp.ru.

По данным издания, этот музей опровергает неприятное заблуждение, что человеческая цивилизация началась в Европе, а потом распространилась по планете. Оказывается, именно на территории современной России случился точно такой же цивилизационный взрыв.

