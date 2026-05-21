Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:01

В Уфе открыли улицу имени Владимира Жириновского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Уфе появилась улица, названная в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Открытие приурочили к 80-летию со дня рождения политика, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий у себя в телеграм-канале.

Улица протяжённостью около 800 метров расположена между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых дорог в Ленинском районе города. По словам Слуцкого, новый топоним в честь основателя партии — это знаковое и яркое событие. При этом сам Жириновский любил Башкирию.

«Он оставил неизгладимый след в истории Башкирии и России, и в мировой истории тоже. Поэтому мы гордимся тем, что Уфе появилась улица имени Жириновского», — добавил Слуцкий.

Астролог Ермака Аникиевич посоветовала Трампу прогнозы Жириновского
Астролог Ермака Аникиевич посоветовала Трампу прогнозы Жириновского

Ранее Life.ru рассказывал, что в Уфе планируют назвать улицу в честь Владимира Жириновского. Восьмисотметровая улица свяжет Демский и Ленинский районы столицы Башкирии. Решение о присвоении ей имени поддержали депутаты городского совета: 28 человек высказались «за», один воздержался от голосования.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Жириновский
  • Леонид Слуцкий (депутат)
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar