В Уфе открыли улицу имени Владимира Жириновского

В Уфе появилась улица, названная в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Открытие приурочили к 80-летию со дня рождения политика, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий у себя в телеграм-канале.

Улица протяжённостью около 800 метров расположена между Ольховой улицей в Демском районе и одной из проектируемых дорог в Ленинском районе города. По словам Слуцкого, новый топоним в честь основателя партии — это знаковое и яркое событие. При этом сам Жириновский любил Башкирию.

«Он оставил неизгладимый след в истории Башкирии и России, и в мировой истории тоже. Поэтому мы гордимся тем, что Уфе появилась улица имени Жириновского», — добавил Слуцкий.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Уфе планируют назвать улицу в честь Владимира Жириновского. Восьмисотметровая улица свяжет Демский и Ленинский районы столицы Башкирии. Решение о присвоении ей имени поддержали депутаты городского совета: 28 человек высказались «за», один воздержался от голосования.