Астролог Ермака Аникиевич посоветовала Трампу прогнозы Жириновского

Астролог бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероника Аникиевич опубликовала мемы про президента США Дональда Трампа. Женщина, известная под псевдонимом «Вероника Феншуй», ведёт блог в Telegram. В шутку она посоветовала американскому лидеру прогнозы политика и бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Аникиевич регулярно размещает посты и мемы о Трампе. В одной из публикаций она высказалась о реконструкции крыла Белого дома. Женщина посоветовала американскому лидеру обратиться к экспертам по фэншую. По её мнению, ошибки в планировке пространства приведут к долгосрочным и негативным последствиям.

Мем о Трампе и Жириновском. Фото © Вероника Аникиевич

В другом её меме Трамп сидит перед телевизором и смотрит выступление Жириновского. Подпись к изображению гласит, что американский президент пересматривает речи российского политика. Так он пытается понять свои дальнейшие действия.

Ранее Life.ru сообщал, что в случае освобождения под залог экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку запретят общаться с его личной гадалкой Аникиевич. Также на политика наденут электронный браслет. Эти условия сработают только в одном случае. Кто-то должен внести за Ермака 140 миллионов гривен. Эта сумма равна 3,1 миллиона долларов.