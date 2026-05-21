Депутат Панеш рассказал о новых мерах поддержки студентов с детьми в 2026 году
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragon Images
В России с 2026 года расширили систему государственной поддержки семейных студентов. Молодые родители, обучающиеся очно, получили право на сохранение детского пособия даже при небольшом превышении порога доходов, а также на приоритетное заселение в общежития вузов и повышенные декретные выплаты. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).
«Студенческая семья — особая категория, требующая повышенного внимания со стороны государства. Молодые люди совмещают учёбу, подработки и уход за детьми, часто живут в съёмных квартирах или тесных общежитиях», — подчеркнул парламентарий в беседе ТАСС.
По его словам, ключевое нововведение — так называемый «защитный порог»: если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%, право на единое пособие сохраняется.
«По оценке правительства, эта мера позволит сохранить выплаты более чем для 231 тыс. детей», — указал Панеш. Кроме того, студентки очной формы обучения теперь смогут получать повышенное пособие по беременности и родам.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 2026 года перечень мер поддержки демографии дополнится единовременной выплатой не менее 200 тысяч рублей при рождении ребёнка в студенческой семье. Рассчитывать на неё смогут граждане из 41 региона (где по итогам 2023 года коэффициенты рождаемости были ниже среднероссийских); новая мера нацелена на активизацию рождаемости среди молодёжи.
