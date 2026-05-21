S7 запретили незаметно навязывать пассажирам платные страховки на полмиллиарда

Авиакомпанию S7 обязали прекратить практику автоматического добавления платной страховки при покупке билетов — услуга скрывалась в заранее проставленной «галочке», из-за чего пассажиры часто не замечали её включения в заказ. Подобная схема могла приносить участникам рынка сотни миллионов рублей ежегодно, пишет Mash.

Поводом для разбирательства стала жалоба Центробанка: при оформлении билета клиент фактически одним действием соглашался и с условиями перевозки, и с покупкой страхового полиса. В результате его стоимость автоматически включалась в итоговую цену, увеличивая сумму заказа без явного согласия пассажира.

Регуляторы квалифицировали такую модель как «тёмный паттерн» — скрытое навязывание платной услуги под видом технической формальности. Роспотребнадзор уже вынес авиакомпании предостережение. В случае невыполнения требований может последовать административное дело и крупный штраф.

Сама страховка обычно обходится пассажиру до тысячи рублей и покрывает задержки рейсов, утерю багажа и другие риски. По оценкам экспертов, её оформляли от 10 до 30% клиентов, а при пассажиропотоке около 15 млн человек в год это формировало значительный дополнительный доход — до полумиллиарда рублей.

Авиакомпания S7 довольно часто пытается найти лазейки, чтобы побольше заработать, из-за чего регулярно получает штрафы. Ранее Life.ru рассказывал, что организация была оштрафована за овербукинг, повлёкший отказ в перевозке пассажирам. Правда, сумма штрафа была мизерная.