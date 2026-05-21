«Сможет противостоять США»: В Госдуме предрекли создание единой армии Европы через 8 лет

Планы Европы создать альтернативу НАТО в случае сокращения участия США в альянсе — это путь к дальнейшей милитаризации. Об этом «Газете.ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

По его словам, к таким рассуждениям надо относиться серьёзно. Многие думали, что без американской помощи Украина закончится, но этого не произошло. Европа уже сейчас способна вести боевые действия, хотя и недолго.

«В ближайшие 8–12 лет они вполне способны сделать боевую армию, которая будет воевать на уровне ведущих армий мира», — подчеркнул депутат.

Журавлёв не сомневается, что европейская армия будет создана. И такая структура сможет противостоять в том числе и Соединённым Штатам.

Ранее Life.ru писал, что Европа лихорадочно ищет выход на случай развала НАТО из-за США. По данным Economist, некоторые страны озадачились созданием секретных планов по ведению боевых действий против нашей страны без помощи Североатлантического альянса. В ЕС допускают создание альтернативной европейской оборонной структуры.