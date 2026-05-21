Медведев: Украина потеряла уже 20% территорий и утратит ещё больше

Обложка © Life.ru

Украина уже утратила свыше 20% территорий, которые получила после распада СССР, и в дальнейшем может потерять ещё больше. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём канале в Максе.

По его словам, контроль над собственной территорией является одним из ключевых признаков государственности.

«Украина безвозвратно утратила более 20% своей территории, которая досталась ей после распада СССР. И несомненно, скоро утратит новые земли», — утверждает политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что деградация Украины будет продолжаться, а в конце страна просто погибнет. По его словам, этот процесс уже не остановить, и даже лживые обещания поддержки со стороны Запада не повлияют на это.

Владимир Озеров
