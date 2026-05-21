Киевский режим открыто радуется охоте на женщин и детей в России, развязанной ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На Банковой открыто выражают буквально радость по поводу развязанной боевиками ВСУ охоты на женщин, детей, стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам», — отметила дипломат.

Ранее Мария Захарова назвала Владимира Зеленского кровавым узурпатором власти на Украине. Официальный представитель МИД напомнила, что во время предвыборной кампании тот обещал гражданам мир, но не сдержал обещания.