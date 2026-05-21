Найденная под Тулой девочка откликнулась на зов следователей и волонтёров в лесу

Поиски трёхлетней девочки из посёлка Дубна Тульской области завершились благополучно. На второй день малышку нашли живой и здоровой в лесу — ночь она провела там одна.

СМИ облетела фотография, где девочку на руках несёт следователь. Ребёнок обнимает его за шею, а силовик улыбается — многие уже не верили, что Веронику найдут невредимой. Сотрудником, вынесшим девочку, оказался следователь регионального СКР по имени Дмитрий.

«Да, это был я», — признался он kp.ru.

Малышка откликнулась на крик и вышла на голос. Ночью в лесу было тепло, поэтому переохлаждения удалось избежать.

Напомним, что девочка пропала накануне. В районе развернулась настоящая поисково-спасательная операция, а сегодня её участники обнаружили беговел девочки, он лежал на опушке леса. Позднее стало известно, что ребёнка нашли. Оказалось, что девочка ушла сама гулять, зашла в лес и заблудилась.