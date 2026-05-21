Песков анонсировал российско-белорусское мероприятие с Путиным на высшем уровне

У президента России Владимира Путина сегодня запланировано совместное российско-белорусское мероприятие. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, глава государства работает в Кремле, день ожидается насыщенный.

«У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне. Совсем скоро мы вас будем информировать дополнительно», — уточнил Песков.

Только вчера Владимир Путин вернулся из Китая, где провёл двухдневный визит. Россия и Китай подписали совместную декларацию против гегемонии отдельных стран. Лидеры отметили, что нынешний миропорядок серьёзно меняется и всё больше становится многополярным.