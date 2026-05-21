Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 09:56

Мантуров заявил, что визит Путина в Китай даст импульс проектам на $200 млрд

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Состоявшийся визит президента Владимира Путина в Китай придаст мощный импульс совместным проектам двух стран, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Речь идёт об инициативах, совокупная стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов.

«Состоявшийся визит президента России, подписанные соглашения и обстоятельный, глубокий диалог, который состоялся в эти дни, безусловно, придадут ощутимый импульс реализации совместных инициатив», — сказал Мантуров в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, переговоры глав государств и последующие договорённости создают прочную основу для экономического и технологического партнёрства.

Снял пиджак и почувствовал себя как дома: Видео с Путиным стало вирусным в Китае
Снял пиджак и почувствовал себя как дома: Видео с Путиным стало вирусным в Китае

Напомним, президент РФ Владимир Путин посетил Китай с двухдневным рабочим визитом. По итогам поездки была подписана совместная декларация, направленная против гегемонии и стремлений отдельных государств единолично определять мировую повестку. На переговорах Путина и Си Цзиньпина состоялись «глубокие, дружественные и плодотворные» обсуждения, в ходе которых был достигнут важный консенсус по развитию двусторонних отношений, вышедших на новый этап. Стороны согласовали новые подходы к развитию российско-китайского стратегического партнёрства, которое под руководством лидеров переходит на качественно новый уровень.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Визит Путина в Китай
  • Китай
  • Путин
  • Денис Мантуров
  • Си Цзиньпин
  • Правительство РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar