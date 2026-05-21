Мантуров заявил, что визит Путина в Китай даст импульс проектам на $200 млрд

Состоявшийся визит президента Владимира Путина в Китай придаст мощный импульс совместным проектам двух стран, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Речь идёт об инициативах, совокупная стоимость которых оценивается в 200 миллиардов долларов.

«Состоявшийся визит президента России, подписанные соглашения и обстоятельный, глубокий диалог, который состоялся в эти дни, безусловно, придадут ощутимый импульс реализации совместных инициатив», — сказал Мантуров в беседе с ТАСС.

По словам чиновника, переговоры глав государств и последующие договорённости создают прочную основу для экономического и технологического партнёрства.