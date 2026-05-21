21 мая, 10:52

Пескову не передавали данные о застрявших в Ормузском проливе российских моряках

Обложка © Life.ru

В Кремле не получали сообщений о якобы застрявших в Ормузском проливе российских моряках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы такой информацией не располагаем», — сказал Песков, комментируя публикации СМИ о возможных проблемах российских моряков в районе пролива.

Он пояснил, что в подобных ситуациях данные обычно поступают через систему уведомлений от судовладельцев в Министерство транспорта. По его словам, именно Минтранс получает подобные сигналы в случае возникновения острых ситуаций.

«Только с нашего разрешения»: Иран опубликовал карту своих владений в Ормузском проливе

Ранее Life.ru писал, что около 20 российских моряков застряли в Ормузском проливе и Персидском заливе из-за войны на Ближнем Востоке. По сведениям журналистов, у них нет документов, денег, заканчиваются еда и вода. Судовладелец Waves Core, с их слов, не платит экипажу и не реагируют на просьбы отправить домой.

Александра Мышляева
