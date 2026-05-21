В Кремле визит Путина в КНР назвали содержательным и максимально результативным

Президент России Владимир Путин вернулся после визита в Китай, сегодня глава государства работает в Москве. В Кремле оценили поездку в Пекин как максимально результативную.

«Визит в Китай прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он обратил особое нимание на декларацию, которую подписали лидеры. В ней идёт речь о новом импульсе для развития особых стратегических и партнёрских, союзнических двусторонних отношений Москвы и Пекина.

Напомним, 20 мая в Пекине состоялись официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа. После этого главы государств подписали целый чемодан (без преувеличения) документов, сделали заявления для прессы и посетили выставку. А затем началось ключевое событие визита в Китай — лидеры обсудили наиболее важные и чувствительные темы за чаем. Эта част переговоров продлилась 1,5 часа.