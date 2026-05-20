20 мая, 14:28

Путин и Си завершили обсуждение чувствительных тем за чаем спустя 1,5 часа

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную беседу за чаем, которая продлилась больше полутора часов. Именно в таком формате стороны обсуждали наиболее чувствительные и значимые вопросы визита российской делегации в Пекин.

С российской стороны в закрытом общении участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в Китае Игорь Моргулов.

Ранее Ушаков подчёркивал, что кулуарная часть поездки имеет особое значение, поскольку за пределами жёсткого протокола лидерам проще сосредоточиться на ключевых темах. По его словам, «погулять и попить чаю» — это как раз то, что в Китае действительно важно и уместно делать.

Снял пиджак и почувствовал себя как дома: Видео с Путиным стало вирусным в Китае
Ранее в Институте востоковедения РАН отмечали, что чаепитие в Китае считается не просто приятной паузой, а культурным ритуалом высокого уровня. Ушаков также указывал, что во время этого разговора будут обсуждаться темы Украины, Ирана и США. Китаист Дмитриев объяснил значение чайной церемонии для Путина.

Владимир Озеров
