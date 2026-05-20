20 мая, 07:51

Путин и Си Цзиньпин обсудят за чаем Украину, Иран и США

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе предстоящего чаепития обсудят ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Международные в основном. Украина, Иран, отношения с США, сотрудничество в международных организациях и так далее», — сказал он.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Си Цзиньпин проводит чаепития и с другими лидерами, но это обязательный атрибут его встреч с Владимиром Путиным. Лидеры обсуждают за чаем самые чувствительные вопросы.

Почти три часа переговоров и встреча за чаем: как прошёл день Путина и Си в Пекине

Официальные переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, они прошли в Доме народных собраний в рамках официального визита российского лидера в Китай. Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа. После этого главы государств подписали целый чемодан (без преувеличения) документов и сделали заявления для прессы. Однако ключевым событием визита Путина в Пекин станет чаепитие с китайским коллегой. Ранее в Кремле заявляли, что именно этот формат считается наиболее значимым для обсуждения ключевых тем — за закрытыми дверями и в дружеской обстановке.

Александра Вишнякова
