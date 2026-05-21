Медведь и Дракон не шутят: В Италии увидели пугающий сигнал от Путина и Си

Встреча российского президента Владимира Путина с главой Китая Си Цзиньпином в Пекине состоялась не просто так. Российский лидер послал сигнал Западу, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

«Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют «важную стабилизирующую роль на мировой арене», — говорится в публикации.

Журналисты обратили внимание, что на встрече лидеры обсудили сотрудничество двух стран, итогом которого стало подписание совместной декларации и около сорока межправительственных, межведомственных и корпоративных документов.

А американский журналист и ведущий Рик Санчес считает, что Запад боится расширения сотрудничества России и Китая и того, как это повлияет на мировую политику — особенно после встречи Путина и Си Цзиньпина в Пекине. Парадокс в том, что западные санкции, давление и логика «холодной войны 2.0» только укрепили союз Москвы и Пекина.