«Это пугает»: Встреча Путина с Си Цзиньпином ввергла в панику Запад
Санчес: Запад боится усиления глобального влияния Путина и Си Цзиньпина
Обложка © Life.ru
Запад боится расширения сотрудничества России и Китая и того, как это повлияет на мировую политику. Об этом заявил американский журналист и ведущий Рик Санчес, говоря о реакции на переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.
«Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад», — написал он в соцсети X.
Журналист также отметил, что парадокс в том, что западные санкции и давление, а также отношение в духе «холодной войны 2.0», только сделали ещё сильнее союз России и Китая.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, в рамках которого Россия и КНР подписали совместную декларацию против гегемонии отдельных стран. Главы государств отметили: нынешний миропорядок претерпевает серьёзные трансформации. Всё более отчётливо он приобретает черты многополярности.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.