«Это пугает»: Встреча Путина с Си Цзиньпином ввергла в панику Запад

Запад боится расширения сотрудничества России и Китая и того, как это повлияет на мировую политику. Об этом заявил американский журналист и ведущий Рик Санчес, говоря о реакции на переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин прекрасно понимают, какое глобальное влияние они оказывают, и не собираются сбавлять обороты. Именно это и пугает Запад», — написал он в соцсети X.

Журналист также отметил, что парадокс в том, что западные санкции и давление, а также отношение в духе «холодной войны 2.0», только сделали ещё сильнее союз России и Китая.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, в рамках которого Россия и КНР подписали совместную декларацию против гегемонии отдельных стран. Главы государств отметили: нынешний миропорядок претерпевает серьёзные трансформации. Всё более отчётливо он приобретает черты многополярности.