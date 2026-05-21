Песков: РФ и КНР в ближайшее время придут к результату по «Силе Сибири — 2»
Россия и Китай видят заметный прогресс в переговорах по проекту газопровода «Сила Сибири — 2», однако окончательное соглашение пока не оформлено и требует доработки отдельных деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
По его словам, сейчас можно говорить о существенном продвижении. При этом остаются технические и организационные нюансы, которые необходимо согласовать перед финализацией договорённостей.
«Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», — указал представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что ключевые параметры газопровода «Сила Сибири 2», включая маршрут и организацию работ, уже согласованы. При этом точных сроков реализации проекта не приводится, так как это коммерческая тайна.
