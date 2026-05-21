Песков: РФ и КНР в ближайшее время придут к результату по «Силе Сибири — 2»

Россия и Китай видят заметный прогресс в переговорах по проекту газопровода «Сила Сибири — 2», однако окончательное соглашение пока не оформлено и требует доработки отдельных деталей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, сейчас можно говорить о существенном продвижении. При этом остаются технические и организационные нюансы, которые необходимо согласовать перед финализацией договорённостей.

«Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», — указал представитель Кремля.