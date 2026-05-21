Россиянам станет сложнее вносить крупные суммы на счета в банках: приказ ЦБ

В России усилят контроль за внесением на банковские счета крупных денежных сумм, источники средств будут проверять теперь с особой тщательностью. С таким требованием обратился Центробанк к финансовым организациям страны. Преследуемая цель — пресечь отмывание денег и незаконные источники получения доходов.

«Банк России рекомендует кредитным организациям повысить внимание к операциям по внесению клиентами крупных сумм наличных денежных средств, возможными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и другие противозаконные цели», — говорится в сообщении регулятора.

Теперь банки по рекомендации ЦБ должны ежедневно мониторить клиенткие подозрительные операции с большими денежными суммами. Требование проверок касается как физических, так и юридических лиц. Контроль не будет усилен только в отношении тех граждан, в которых уверен сам банк. Например, если у клиента высокая деловая репутация и есть подтверждающие источники прибыли документы.

