«В ужасе подбежала»: Убитой горем семье выдали обнажённое тело мусульманки в сибирском морге

В Новосибирске семья мусульман потребовала извинений после того, как сотрудники морга выдали им неприкрытое тело пожилой родственницы. Инцидент произошёл, когда тело вывезли на каталке для передачи в мечеть.

«Так как она всего лишь месяц наблюдалась в больнице, нас направили всё-таки в морг. Не дали нам справку, что смерть естественным образом наступила. Для нас и так это уже было достаточно тяжёлой ситуацией», — рассказала Ngs.ru, внучка умершей.

Сначала медики провели вскрытие, хотя родственники выступали против — по мусульманским обычаям это допустимо только при насильственной смерти. Когда тело женщины привезли, чтобы переложить в гроб, родственники увидели, что оно полностью обнажённое.

«Я в ужасе подбежала. У меня был большой чёрный палантин, и я скорее полностью её укрыла. Этот момент меня убил больше всего из всего, что мы успели увидеть за это время. Это стыдно. Тут даже не только про мусульман речь», — поделилась внучка.

Сначала сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы извинились, но позже прислали ответ, где указали, что не обязаны одевать тела. Однако позже в учреждении всё же назвали инцидент недопустимым, принесли официальные извинения и заверили, что с персоналом проведена разъяснительная работа. При этом настаивают, что вскрытие проводилось по федеральному закону независимо от религиозной принадлежности.

Ранее Life.ru писал, что трое работников морга обвиняются в циничном вымогательстве у родственников умерших (обещали ускорить выдачу тел и помочь с похоронами). По данным следствия, на этом конвейере они заработали 70 млн рублей, особенно в разгар пандемии, когда люди были уязвимы. Сотрудницы арестованы и отправлены в СИЗО, третья подозреваемая, Лиана Юсупова, под домашним арестом.