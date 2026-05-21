Экс-солист MBAND Киоссе раскрыл, как эго чуть не разрушило его отношения с близкими

Экс-солист группы MBAND Никита Киоссе признался, что когда-то перенёс звёздную болезнь. Теперь он понимает, почему важно стараться не забывать про свой ближний круг. Певец рассказал, что когда он уехал в другую страну, немножко забыл про всех своих старых друзей.

Никита Киоссе признался, что страдал от звёздной болезни.

По мнению музыканта, знаменитостям важно помнить не только о близких, но и о том, что они такие же люди, как и все остальные. Звёзды не должны считать себя более привилегированными, чем окружающие, уверен артист.

«Для любого артиста важен момент эго, но когда это переходит в какую-то форму, когда ты ведёшь себя не очень хорошо по отношению к другим, то это не хорошо, это не круто», — цитирует певца Пятый канал.

