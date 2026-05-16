Как Юрий Шевчук из сельского учителя превратился в рок-легенду со звёздной болезнью

16 мая исполняется ровно 68 лет со дня рождения человека, которого без преувеличения называют голосом нескольких поколений. Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук — это явление уникальное для русской культуры, где он известен не просто как музыкант, а как поэт, художник и острый общественный деятель. Life.ru рассказывает, как имениннику удалось пройти путь от села до звёздной болезни!

С чего всё началось?

Юрий Шевчук: биография, путь к славе и выбор между музыкой и рисунком. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Роман Денисов

Юрий Юлианович Шевчук родился 16 мая 1957 года в посёлке Ягодное Магаданской области. Детство будущего рок-музыканта прошло в Нальчике и Уфе, куда переехала его семья. Юрий рос очень разносторонним ребёнком: серьёзно увлекался рисованием, брал частные уроки музыки, занимался в изостудии и пел в школьном ансамбле. Эта дилемма между живописью и музыкой преследовала его долгие годы, и поначалу он сделал выбор в пользу изобразительного искусства, поступив на художественно-графический факультет Башкирского государственного педагогического института.

Получив диплом, Шевчук уехал по распределению в башкирский посёлок Иглино, где работал учителем рисования в обычной сельской школе. Этот опыт станет для него бесценным: именно вдали от больших городов он продолжает писать песни и выступать в местных ансамблях.

Как рождалась легенда ДДТ?

Рок-группа «ДДТ»: биография Юрия Шевчука, ко дню рождения музыканта. Фото © ТАСС / Антон Денисов

Переломным моментом стало возвращение в Уфу в 1979 году, где произошло знакомство с музыкантами, во многом определившее его дальнейшую судьбу. Вдохновлённый этим, Шевчук полностью погружается в музыку. В 1980 году его приглашают в группу, которая тогда ещё не имела названия и репетировала в одном из местных Дворцов культуры. Именно этот коллектив вскоре станет знаменитым на весь Союз под именем «ДДТ».

Поначалу группа играла хард-рок и ритм-энд-блюз на танцах и в ресторанах. Всё изменилось в 1982 году, когда «ДДТ» успешно прошла первый тур всесоюзного конкурса «Золотой камертон» от газеты «Комсомольская правда». Их песня «Не стреляй», посвящённая погибшим в Афганистане солдатам, стала настоящим прорывом и определила дальнейшее направление коллектива.

Последние сладкие деньки перед звёздной болезнью

Юрий Шевчук: тернистый путь к славе через работу дворником и странное поведение после 2022 года. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

Путь к славе оказался тернистым. В 1985 году Шевчук переехал в Ленинград, где ему пришлось работать дворником, сторожем и кочегаром, лишь бы иметь возможность писать стихи и музыку. Но именно это «подпольное» творчество, полное правды и боли, нашло отклик у миллионов. Настоящий успех пришёл в конце 1980-х: на пяти из шести Ленинградских рок-фестивалей группу «ДДТ» признали главным открытием года.

Критики и слушатели отмечали, что Юрию Шевчуку удалось невозможное — стать настоящим рок-героем сразу для трёх поколений: людей 80-х, 90-х и нулевых. Его феномен, вероятно, кроется в трепетном отношении к слову и особом языке его песен, которые оказали огромное влияние на мировоззрение целой эпохи. По слухам, сам Шевчук всегда считал рок не просто музыкой, а искусством протеста и социальной борьбы.

Юрий Шевчук в 2026 году

Что стало с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком в 2026 году? Фото © Александр Рюмин

Начиная с 2022 года концертная деятельность группы «ДДТ» на территории России была фактически прекращена после выступления в Уфе. В 2022 году суд оштрафовал музыканта за заявления на этом концерте на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже, в 2025 году, глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Генпрокуратуру, СК и Минюст с требованием проверить Шевчука на наличие иностранного финансирования и признать его иностранным агентом. Иноагентом лидер «ДДТ» не был признан, и в 2026 году коллектив продолжает активно гастролировать за рубежом.