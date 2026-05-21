Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой поздравил украинцев с «днём вышиванки», который в этом году отмечается 21 мая. В этот раз для фотографии он снова выбрал траурную рубаху.

На опубликованном фото глава киевского режима предстал в чёрной вышиванке и брюках, а его супруга надела более привлекательный наряд — белую рубашку с с синими орнаментами на воротнике и рукавах. В подписи к снимку Зеленский поздравил граждан с праздником.

Возможно, в этом году Зеленский снова хотел показать, что убил Украину и стал одним из главных виновников потери её независимости и суверенитета. Такое мнение уже ходило в прошлом году, когда в День независимости Украины он поздравил граждан в чёрной вышиванке с нарисованными контурами границ страны образца 1991 года.