У Захаровой вызвал «улыбку жалости» фейк о «спешке» с визитом Путина к Си

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала западные СМИ за публикации о подготовке визита российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным в Китай. Она назвала дезинформацией сообщения иностранной прессы, где встреча описывалась как якобы «спешно подготовленная» после китайско-американских переговоров на высшем уровне.

«Честно говоря, это уже даже не смешно. Это вызывает в большей степени улыбку жалости в отношении тех, кто на Западе вот так решил позабавиться дезинформацией», — заявила Захарова на брифинге.

По словам дипломата, подобные публикации рассчитаны прежде всего на западную аудиторию и не имеют отношения к реальной дипломатической работе между Москвой и Пекином. Она также подчеркнула, что авторы таких материалов фактически «глумятся» над собственными читателями, подменяя факты политически мотивированными интерпретациями.

