Бывший мэр Владимира ушёл на СВО вместо 8 лет в колонии строгого режима

Бывший глава Владимира Дмитрий Наумов, приговорённый за получение взятки к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, находится в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев на пресс-конференции.

«Дмитрий Наумов находится на СВО, знаю, на каком направлении, остальных подробностей нет, поскольку это компетенция Минобороны»,— сказал губернатор.