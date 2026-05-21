21 мая, 11:29

Бывший мэр Владимира ушёл на СВО вместо 8 лет в колонии строгого режима

Обложка © ТАСС / Валерия Калугина

Бывший глава Владимира Дмитрий Наумов, приговорённый за получение взятки к восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, находится в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев на пресс-конференции.

«Дмитрий Наумов находится на СВО, знаю, на каком направлении, остальных подробностей нет, поскольку это компетенция Минобороны»,— сказал губернатор.

Напомним, Наумов был арестован в августе 2025 года. Его задержали прямо на рабочем месте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, мэр издал подзаконный акт, который дал частной компании привилегии на городском кладбище «Улыбышево». Наумов активно сотрудничал со следствием, подробно рассказав, как и при каких обстоятельствах получал деньги. 19 января 2026 года суд признал его виновным. Во время процесса стало известно, что бывший мэр хочет обратиться с прошением о замене тюремного срока службой в зоне СВО.

