21 мая, 11:53

«Справедливость восторжествует»: Белый дом объявил Трампа победителем над врагами США

Белый дом опубликовал фото с Трампом и «нейтрализованными» противниками США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Белый дом показал в соцсети Х необычный фотоколлаж, на котором американский президент Дональд Трамп изображён над своими «нейтрализованными» противниками. Подпись под снимком гласит: «Справедливость восторжествует».

Трамп с «нейтрализованными» противниками США. Фото © Х / WhiteHouse

«Враги Америки, нейтрализованные президентом Дональдом Трампом», — так подписаны изображения иностранных политиков.

Такими оказались экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи, главарь ИГИЛ* Абу-Билал аль-Минуки, а бывший кубинский лидер Рауль Кастро. Каждому присвоен свой статус: «арестован», «ликвидирован» и «обвинён».

Напомним, Трамп устроил сначала разборки с Венесуэлой, потом с Ираном, а недавно замахнулся на Кубу. Так, США направили к берегам Кубы авианосную группу. Южное командование Вооружённых сил США сообщило о заходе в Карибское море авианосной ударной группы во главе с одним из старейших авианосцев американского флота – USS Nimitz. Трамп не скрывает, что его цели связаны с необходимостью сменить властвующие режимы в неугодных странах на более сговорчивых политиков.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Татьяна Миссуми
