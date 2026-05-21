«Справедливость восторжествует»: Белый дом объявил Трампа победителем над врагами США

Напомним, Трамп устроил сначала разборки с Венесуэлой, потом с Ираном, а недавно замахнулся на Кубу. Так, США направили к берегам Кубы авианосную группу. Южное командование Вооружённых сил США сообщило о заходе в Карибское море авианосной ударной группы во главе с одним из старейших авианосцев американского флота – USS Nimitz. Трамп не скрывает, что его цели связаны с необходимостью сменить властвующие режимы в неугодных странах на более сговорчивых политиков.