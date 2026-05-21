Жена Цекало прилетела в РФ, чтобы вырезать весь год портившую ей жизнь «Линду»

Жена Александр Цекало Дарина Эрвин рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, которые начались после посещения массажного салона в Лос-Анджелесе. По словам художницы, во время процедуры мастер использовал слишком жесткую технику, несмотря на предупреждение о проблемах со спиной.

После сеанса девушка не смогла самостоятельно подняться на ноги. Позже выяснилось, что был поврежден нерв. Американские специалисты не сумели восстановить последствия травмы. Тогда супруг привез Дарину в Москву, где она обратилась в спинальный нейрохирургический центр.

Российские медики провели обследование и обнаружили более серьезную проблему — грыжу позвоночника. В итоге модели потребовалось хирургическое вмешательство. Из больничной палаты она опубликовала снимки и рассказала о своем состоянии подписчикам.

«Кто хочет угадать, какой маленький сюрприз сегодня показал мне врач? Мой доктор показал мне грыжу, вырезанную из позвоночника, и вместо того чтобы отреагировать как нормальный человек, я сказала: «Подождите, а можете скинуть мне это?» Я назвала ее Линда. Злая женщина. Испортила мне весь год», — поделилась Эрвин.

После операции девушка показала фото с улыбкой и сообщила, что чувствует себя значительно лучше. Дарина также поблагодарила российских врачей за помощь и профессионализм. Кроме того, она опубликовала ролик, в котором пациентка жалуется на боли, а американский доктор просто выходит из кабинета.

«Для моих подписчиков, которые спрашивают, почему я не сделала операцию в США», — пояснила супруга продюсера

В течение последних лет Дарина Эрвин страдала от заболевания шейного отдела позвоночника. Перенесённые операции повлияли на её внешность, в том числе в части веса. Ранее Дарина Эрвин также публиковала фото из больницы.