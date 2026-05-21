Дзен и News Media Holding заключили соглашение о партнёрстве на ЦИПР-2026

Платформа Дзен и медиахолдинг News Media Holding подписали партнёрское соглашение о развитии проекта Mash Money — нового медиа об экономике и бизнесе. Документ заключён в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

По условиям сделки News Media Holding будет выпускать оригинальный контент, а Дзен обеспечит его дистрибуцию и выделит в специальный раздел на главной странице dzen.ru. Это даст проекту доступ к аудитории в 67 миллионов пользователей.

Для News Media Holding это партнёрство — часть системной стратегии по сегментации нашего медиабизнеса. Мы последовательно развиваем отдельные вертикали под разные интересы аудитории, и запуск Mash Money в Дзене — логичный шаг в этом направлении. Мы рассматриваем Дзен не просто как канал дистрибуции, а как альтернативу сайту для развития Mash Money. Уникальное размещение нашего медиа на главной странице Дзена даёт бренду отдельную точку входа для миллионов пользователей и создаёт для рекламодателей новые возможности присутствия в экономическом контенте Максим Иксанов гендиректор News Media Holding

Управляющий директор Дзена Александр Толокольников отметил, что экономика стабильно входит в топ-5 самых востребованных тем на платформе, при этом запрос на простые объяснения сложных финансовых вопросов остаётся «вечнозелёным».

«Соглашение с News Media Holding по совместному развитию Mash Money позволит нам закрыть эту потребность аудитории, а холдингу — выйти с новым медиа на многомиллионную аудиторию платформы. Для Дзена это также возможность развивать понятную модель запуска тематических медиа внутри платформы, ориентированную на спрос аудитории», — сказал Толокольников.

Проект нацелен на «нескучное» объяснение сложных процессов — от ключевой ставки до влияния мировых событий на повседневную жизнь. Для рекламодателей это открывает доступ к качественной аудитории внутри делового контента.