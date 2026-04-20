Дзен и ИРИ запустили «Цифровой факультет» о технологиях контент-индустрии

Дзен совместно с Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») запускает «Цифровой факультет» — образовательное медиапространство для тех, кто создаёт контент в современной России. Проект объединяет новости, аналитику, интервью, экспертные мнения и материалы об устройстве индустрии.

Факультет будет полезен как профессионалам (кинематографистам, разработчикам игр и анимации, блогерам, создателям медиа и спецпроектов), так и тем, кто только интересуется сферой. Ключевые материалы собраны в одном месте, чтобы не нужно было следить за десятками источников. В разделах «Тренды и форматы», «Инструменты и технологии», «Индустрия изнутри», «База знаний ИРИ» и «Дзен и его возможности» представлены самые заметные материалы от СМИ и экспертов.

В рубрике «Исследования» можно найти актуальные данные о рынке контента, включая аналитику по мерам поддержки игровой индустрии и книгу «Компьютерные игры и метавселенные» с обзором ключевых трендов. Раздел «Люди индустрии» содержит интервью и колонки ведущих продюсеров, режиссёров и глав медиахолдингов.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что российская индустрия контента повзрослела, появились системная поддержка государства, сильные продюсеры и платформы, новые форматы и авторы. «Цифровой факультет» — это попытка собрать в одном месте всё самое важное, чтобы сделать рынок понятнее и показать, куда он движется.

Ранее Институт развития интернета объявил, что V Национальная премия интернет-контента пройдёт 28 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В этом году представлено 15 номинаций, включая новые категории «Канал в мессенджере» и «Промокампания в Интернете». Гендиректор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что премия не только отмечает лучшие проекты, но и задаёт вектор развития, стимулируя создание медиапродукта с правильными ценностями.