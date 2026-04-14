В Москве пройдёт конференция «Медиапространство» о будущем медиа и ИИ

15 апреля в Москве пройдёт ежегодная конференция «Медиапространство», организованная «Коммерсантом». Мероприятие будет посвящено ключевым изменениям медиарынка на фоне технологического суверенитета и активного внедрения искусственного интеллекта.

В центре внимания — сочетание двух тенденций: усиление регулирования и широкое применение ИИ в производстве и распространении контента. В конференции примут участие представители крупных компаний, включая VK и Brand Analytics.

Программа откроется пленарной сессией «Новая медиареальность: карта возможностей в эпоху суверенных технологий и ИИ». В ней выступят представители индустрии и эксперты медиарынка.

Отдельная дискуссия будет посвящена роли искусственного интеллекта в создании, дистрибуции и монетизации контента. Участники обсудят влияние технологий на бизнес-модели, вопросы авторства, а также новые источники дохода — от подписок до цифровых платформ.

Также запланированы сессии о работе с аудиторией, использовании данных и развитии медиабизнеса в условиях высокой конкуренции и информационной перегрузки. В завершение конференции пройдёт экспертная дискуссия и церемония награждения премии рекламных кампаний AdRec 2026.

