Радио Sputnik и ON Медиа запускают совместные проекты с китайской CMG

Делегация Радио Sputnik и ON Медиа (ранее – МТС Медиа) посетила офис Медиакорпорации Китая в Пекине и провела встречу с представителями руководства CMG. Стороны обсудили развитие сотрудничества, запуск совместных медиапроектов и дальнейшее взаимодействие в рамках российско-китайской гуманитарной повестки.

Ранее в рамках официального визита президента России Владимира Путина ON Медиа и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о совместном производстве просветительских информационных программ, посвящённых дружбе народов России и Китая, сотрудничеству в сфере образования, культуры, науки и другим направлениям двусторонней повестки.

«Для Радио Sputnik диалог с Медиакорпорацией Китая имеет особое значение. Сегодня российско-китайское медиасотрудничество выходит на новый практический уровень, ведь мы говорим уже не только о профессиональном обмене, но и о создании совместных программ, которые помогут аудитории двух стран лучше понимать друг друга, видеть масштаб нашей общей повестки и живой интерес к ней», – отметила главный редактор Радио Sputnik Маргарита Некрасова.

По итогам встречи стороны наметили план дальнейшей работы над совместным проектом, реализация которого завершиться в 2026 году.

«Подписанное соглашение стало логичным продолжением сотрудничества, которое было заложено ранее, а сегодняшняя встреча в Пекине позволила перейти к обсуждению конкретной механики пилотного проекта. Для нас важно, что партнёрство с CMG развивается вокруг содержательной повестки – образования, культуры, науки, истории отношений России и Китая. Это темы, которые работают на долгий горизонт и формируют основу для устойчивого диалога», – подчеркнул директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.

Ранее Life.ru писал, что Росконгресс и Медиакорпорация Китая договорились об углублении сотрудничества в медийной, экспертной и деловой сферах. Церемония прошла во время официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Новое соглашение вошло в пакет документов, принятых по итогам переговоров Путина и Си Цзиньпина.