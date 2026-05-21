СК завёл дело после травмирования школьников из-за сигнала охотника в Прикамье

Уголовное дело по статье «Халатность» возбуждено после взрыва петарды в одной из школ Чайковского округа Прикамья, рассказали в пресс-службе краевого СК. Оказалось, что 12-летний ученик нашёл сигнал охотника на улице и решил принести на урок.

«Возбуждено уголовное дело <...> по признакам преступлений, предусмотренных ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Напомним, в школе №8 Чайковского района прямо во время урока в пятом классе взорвалась петарда. Несколько учеников получили лёгкие травмы.