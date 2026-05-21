Туры и техника вместо долларов и золота: Куда тратить «сильный» рубль, чтобы потом не плакать

Рубль продолжает укрепляться, и это открывает новые возможности для сбережений и покупок. В беседе с Life.ru экономист, директор Института нового общества Василий Колташов дал россиянам практические советы о том, куда вкладывать деньги, от каких инвестиций отказаться и на чём сэкономить прямо сейчас.

«Укрепление рубля будет устойчивым»

По словам эксперта, текущая динамика курса — не краткосрочное явление.

«Я бы на месте наших граждан настроился на то, что укрепление рубля будет носить как минимум устойчивый характер, а как максимум — продолжительный. Укрепление рубля происходит под влиянием того, что для российской экономики положение стало гораздо более благоприятным в мировой системе», — отметил Колташов.

Он объяснил, что растёт рублевая выручка, а значит, будут решаться бюджетные проблемы и улучшаться экономическая ситуация.

Валюта и золото — в минусе

Покупка иностранной валюты сейчас, по мнению экономиста, — невыгодное решение.

«Те люди, которые покупали доллары и евро и прятали их под матрас, оказались в минусе, потому что они покупали по плохому курсу рубля. Сейчас курс рубля хороший, и они, получается, потеряли деньги», — заявил Колташов.

Невыгодно в кратко- и среднесрочной перспективе и вложение в золото, которое обвалилось примерно на тысячу долларов.

Рублёвые депозиты — выигрышная стратегия

В плюсе, напротив, оказались те, кто доверился банковским вкладам.

«Остаются рублевые депозиты, поскольку по ним пока сохраняется достаточно высокая доходность, и ценность этих депозитов в долларовом эквиваленте увеличилась. <...> Те, кто держался за депозиты, кто с доверием отнёсся к высокой ставке Банка России... эти люди оказались в плюсе, и эта стратегия остаётся актуальной», — подчеркнул экономист.

Недвижимость — только для жизни или аренды

Инвестировать в недвижимость Колташов рекомендует лишь в двух случаях: если покупка жизненно необходима или если объект будет приносить ренту (коммерческая недвижимость, сдаваемые квартиры). Московские вложения в «квадратные метры» эксперт назвал практически неокупаемыми.

«Нет такой арендной платы, чтобы перекрыть сумасшедший ценник квадратного метра», — заявил он.

Туры, электроника и шоппинг за рубежом стали выгоднее

Укрепление рубля делает покупку туров более выгодной, чем несколько месяцев назад. То же касается импортных товаров, особенно электроники.

«Покупка импортных товаров, так сказать, электроники, становится более выгодной», — отметил Колташов.

Выгоднее стали и покупки на иностранных интернет-площадках, поскольку цены в долларах для россиян снизились. Эксперт напомнил, что НДС на такие покупки пока не введён. Однако если рубль продолжит укрепляться, через пару месяцев цены могут стать ещё привлекательнее.

Напомним, ранее Банк России установил курс доллара на 21 мая на уровне 70,95 рубля, опустив его на 34 копейки. Ниже 71 рубля американская валюта не падала с 8 февраля 2023 года. Евро подешевел на 80 копеек — до 81,98 рубля. Юань снизился на 4 копейки, до 10,42 рубля.