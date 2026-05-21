«Будет весело»: Шура решил порадовать поклонников, хотя ему это невыгодно
Певец Шура планирует экранизировать свои мемуары
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Шура (Александр Медведев) признался корреспонденту Пятого канала, что написал автобиографическую книгу с мыслью о её дальнейшей экранизации. По словам артиста, он сидел дома на кухне и не знал, как рассказать поклонникам о себе без акцента на «плаксивую жизнь».
Шура планирует экранизировать свои мемуары. Видео © Пятый канал
Тогда и пришла идея создать фильм, чтобы зрители могли посмеяться и повеселиться. Написать книгу оказалось делом совсем невыгодным, подчеркнул музыкант. Он добавил, что пока не знает состава актёров, хотя немного понимает, каким будет сценарий.
«Уже чего-то выдумывали там, какие-то смешные сюжеты. Но, я думаю, кино у нас получится. <…> Ребят, я гарантирую, что это будет весело», — заключил Шура.
Ранее Шура шокировал фанатов дерзким заявлением. Он выступил против подарков от поклонников в виде еды и цветов. По словам певца, люди уже заплатили за билет на концерт, поэтому покупать что-то дополнительно точно не стоит.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.