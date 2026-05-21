Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Украину «несостоявшимся государством» и перечислил причины, по которым, по его мнению, страна оказалась в глубоком кризисе. Политик заявил, что Киев утратил значительную часть территорий, впал в зависимость от зарубежной помощи и потерял экономическую устойчивость.

«Есть такое понятие – несостоявшееся государство, или failed state. Почему Украина сегодня является таковой?» – задался он вопросом и начал объяснять.

Медведев отметил, что без внешнего финансирования дефицит украинского бюджета, по его оценке, превысил бы 50%. Также он обратил внимание на демографическую ситуацию: по его словам, население страны сократилось более чем вдвое по сравнению с 1991 годом — с 51,5 млн до менее чем 23 млн человек.

Отдельно зампред Совбеза упомянул состояние экономики. Он обратил внимание на то, что Украина лишилась серьёзной части промышленного потенциала, металлургии и аграрных мощностей. Кроме того, он заявил, что многие решения в стране принимаются под влиянием иностранных структур и международных организаций.

Медведев также подверг критике действующие украинские власти. По его мнению, часть государственных институтов работает с нарушением конституционных норм, а распределение западной помощи сопровождается масштабными злоупотреблениями.

Ранее Дмитрий Медведев предупредил, что кризис на Украине будет только усиливаться и в конечном итоге приведёт страну к гибели. Зампред Совбеза РФ назвал этот процесс необратимым и подчеркнул, что ситуацию, как он считает, не изменят обещания западных государств о масштабной поддержке, а также разговоры о возможном вступлении Киева в НАТО и Евросоюз.