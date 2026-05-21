Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с жёсткой критикой в адрес Владимира Зеленского. По его словам, у руля на Украине стоит человек с наркотической зависимостью и признаками распада личности, чьи полномочия давно истекли.

Дмитрий Медведев добавил, что деградация бывшей Украины — необратимый процесс, который будет продолжаться. По его словам, никакие пропагандистские заявления Запада о глобальной поддержке и ложные обещания вступления в НАТО или ЕС не остановят её системный распад, а в исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна.