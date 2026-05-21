Российские женщины чаще мужчин оплачивают совместные поездки

За последние пять лет российские женщины стали чаще самостоятельно оплачивать поездки, в то время как их партнёры перестали быть основными спонсорами путешествий, выяснили аналитики. Они изучили бронирования билетов на самолёты, поезда и автобусы и выяснили, что дамы являются основными покупателями как в совместных, так и в сольных поездках.

Средний чек у россиянок выше, особенно в авиаперелётах, в автобусных поездках мужчины платят больше, а женщины планируют путешествие в среднем за 15 дней до вылета, тогда как мужчины — за 11. Женщины часто берут на себя организацию поездок, но планирование, как правило, совместное, мужчины всё активнее участвуют в этом процессе, особенно в сегменте авиаперелётов, сообщает «Лента.ру».

Тем временем россиян массово депортируют с двух популярных курортов. Таиланд и индонезийский остров Бали резко ужесточают правила для иностранцев, включая россиян, которые подолгу живут по туристическим визам.