Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 13:19

Выручка VK в первом квартале 2026 года превысила 37 млрд рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

VK отчиталась о росте финансовых показателей по итогам первого квартала 2026 года. Выручка компании превысила 37,6 млрд рублей, а EBITDA увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 6,4 млрд рублей. На фоне сильных результатов холдинг повысил прогноз на весь 2026 год.

Компания также продолжила снижать долговую нагрузку. Чистый долг VK к концу апреля сократился на 20 млрд рублей — до 62 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6. Рентабельность по EBITDA выросла до 17%.

Основными драйверами роста стали сразу несколько направлений бизнеса. Выручка VK Tech подскочила на 59% и достигла 4,3 млрд рублей. Сервисы детского онлайн-образования прибавили 23%, а доходы от видеорекламы внутри платформ выросли на 28%. Рекламные поступления от крупного бизнеса увеличились до 12,5 млрд рублей.

VK также сохранила лидерство по аудитории в Рунете. По данным Mediascope, ежедневная аудитория сервисов компании выросла до 87,8 млн пользователей. В среднем люди проводят в экосистеме VK около 80 минут в день и используют сразу два продукта компании.

ВЦИОМ узнал, что большинство россиян выбирают VK Видео
ВЦИОМ узнал, что большинство россиян выбирают VK Видео

Выплаты создателям контента на платформе VK Видео по итогам 2025 года превысили 3 млрд рублей. Основную часть доходов блогерам и авторам принесли партнёрская программа, пользовательские донаты и гранты от сервиса. Рост выплат в компании связывают с развитием способов монетизации и стремительным увеличением аудитории площадки.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Вконтакте
  • Другие новости
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar