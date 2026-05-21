Выручка VK в первом квартале 2026 года превысила 37 млрд рублей

VK отчиталась о росте финансовых показателей по итогам первого квартала 2026 года. Выручка компании превысила 37,6 млрд рублей, а EBITDA увеличилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 6,4 млрд рублей. На фоне сильных результатов холдинг повысил прогноз на весь 2026 год.

Компания также продолжила снижать долговую нагрузку. Чистый долг VK к концу апреля сократился на 20 млрд рублей — до 62 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,6. Рентабельность по EBITDA выросла до 17%.

Основными драйверами роста стали сразу несколько направлений бизнеса. Выручка VK Tech подскочила на 59% и достигла 4,3 млрд рублей. Сервисы детского онлайн-образования прибавили 23%, а доходы от видеорекламы внутри платформ выросли на 28%. Рекламные поступления от крупного бизнеса увеличились до 12,5 млрд рублей.

VK также сохранила лидерство по аудитории в Рунете. По данным Mediascope, ежедневная аудитория сервисов компании выросла до 87,8 млн пользователей. В среднем люди проводят в экосистеме VK около 80 минут в день и используют сразу два продукта компании.

Выплаты создателям контента на платформе VK Видео по итогам 2025 года превысили 3 млрд рублей. Основную часть доходов блогерам и авторам принесли партнёрская программа, пользовательские донаты и гранты от сервиса. Рост выплат в компании связывают с развитием способов монетизации и стремительным увеличением аудитории площадки.