«Годы в бетоне»: Риелтор оценила новый жилищный тренд в России

В соцсетях обсуждают новый тренд: молодые семьи якобы массово покупают квартиры без отделки и годами живут в бетоне с голыми стенами и проводами. Логика — своя трёшка лучше чужой аренды с евроремонтом.

Однако частный риелтор Роза Девятова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» утверждает, что на практике эта модель почти не встречается. Покупатели чаще выбирают новостройки с чистовой отделкой или варианты «заезжай и живи» с меблировкой.

«Многие семьи сейчас предпочитают именно такой вариант: въехать сразу в готовое жильё, без долгого ремонта», — уточнила эксперт.

Девятова допустила, что «бетонный» тренд может быть характерен для самой молодой аудитории, которая берёт семейную ипотеку и хочет быстрее «выпрыгнуть» из съёмного жилья. Похожая ситуация уже была на рынке 10–15 лет назад. Но в целом люди хотят готовое.

А ранее Life.ru писал, что каждый второй россиянин не делал ремонт в квартире последние три года. Согласно результатам опроса, всему виной нехватка денег. Кроме того, мешают неопределённость и отсутствие опыта.