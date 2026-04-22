Ремонт откладывается на потом: почему большинство россиян боятся обновлять жилье

Россияне массово откладывают обновление жилья. Каждый второй житель страны не проводил ремонт в квартире последние три года. Такие данные приводит компания VEROL по итогам опроса тысячи респондентов.

Основная причина — нехватка денег, сообщает «Газета.ru». Три четверти опрошенных назвали бюджет главным барьером. Также мешают неопределённость и отсутствие опыта — об этом сказали 31,3% участников. Почти каждый пятый (18,8%) столкнулся с неодобрением семьи.

Те, кто всё же планирует изменения, в первую очередь хотят обновить мебель — 62,5%. Половина респондентов готова заняться отделкой, 43,8% задумываются о зонировании пространства.

Кухня остаётся самой популярной комнатой в доме — 62,5% опрошенных используют её для готовки, семейных встреч и работы. Для отдыха россияне чаще выбирают гостиную (62,5%), спальню (50%) или ту же кухню (25%).

При этом 87,5% признали — в их квартирах есть неиспользуемые зоны. Чаще всего это прихожие и холлы, реже — гостиные и спальни. Причины просты — помещения кажутся нефункциональными, устаревшими, неудобно расположены или плохо освещены.

Кстати, согласно исследованиям, россияне устали от синдрома серых интерьеров и готовы раскрасить квартиры. Недавно серо-бежевые интерьеры считались универсальным решением. Но сейчас этот подход теряет популярность. Люди всё чаще выбирают тёплые и живые оттенки.