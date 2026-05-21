Путин отметил защиту национальных интересов России бойцами спецоперации

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО защищают национальные интересы и рубежи страны. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

«С особым уважением мы относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества», — подчеркнул Путин.

Напомним, Владимир Путин начал вручение государственных наград в Кремле. Среди поощраемых — участники СВО, космонавты, народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов, руководитель цирка Аскольд Запашный и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.