Соцработник, сиделка и компенсации: На какую поддержку могут рассчитывать пенсионеры в РФ
Сенатор Мурог: Пенсионеры могут оформить помощь соцработника через МФЦ
Пенсионерам, которым трудно ходить по инстанциям, покупать продукты или ухаживать за собой, доступны услуги социальных работников. Об этом «Газетe.ru» рассказал сенатор Игорь Мурог.
Соцработники помогают с уборкой, покупкой продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг, сопровождением к врачу. Для маломобильных граждан действует система долговременного ухода (СДУ), где можно получить субсидируемую помощь сиделки (до 28 часов в неделю при третьем уровне нуждаемости). В регионах работают социальное такси и доставка продуктов на дом.
Приоритет имеют инвалиды и участники ВОВ, а также ветераны боевых действий — участники СВО. Оформить помощь можно через центры соцобслуживания, МФЦ или «Госуслуги». Перечень услуг зависит от возраста, здоровья и дохода.
После 70 лет расширяется доступ к региональным программам (например, 50% компенсация взносов на капремонт). После 80 — фиксированная выплата к пенсии удваивается, даётся 100% компенсация взносов на капремонт и приоритет в обслуживании. Неработающему помощнику пожилого человека положена ежемесячная компенсация.
Поскольку меры соцподдержки различаются по регионам, лучше проверять доступные льготы на «Госуслугах», в МФЦ или соцзащите.
