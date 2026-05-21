Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 14:31

Соцработник, сиделка и компенсации: На какую поддержку могут рассчитывать пенсионеры в РФ

Сенатор Мурог: Пенсионеры могут оформить помощь соцработника через МФЦ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пенсионерам, которым трудно ходить по инстанциям, покупать продукты или ухаживать за собой, доступны услуги социальных работников. Об этом «Газетe.ru» рассказал сенатор Игорь Мурог.

Соцработники помогают с уборкой, покупкой продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг, сопровождением к врачу. Для маломобильных граждан действует система долговременного ухода (СДУ), где можно получить субсидируемую помощь сиделки (до 28 часов в неделю при третьем уровне нуждаемости). В регионах работают социальное такси и доставка продуктов на дом.

Приоритет имеют инвалиды и участники ВОВ, а также ветераны боевых действий — участники СВО. Оформить помощь можно через центры соцобслуживания, МФЦ или «Госуслуги». Перечень услуг зависит от возраста, здоровья и дохода.

После 70 лет расширяется доступ к региональным программам (например, 50% компенсация взносов на капремонт). После 80 — фиксированная выплата к пенсии удваивается, даётся 100% компенсация взносов на капремонт и приоритет в обслуживании. Неработающему помощнику пожилого человека положена ежемесячная компенсация.

Поскольку меры соцподдержки различаются по регионам, лучше проверять доступные льготы на «Госуслугах», в МФЦ или соцзащите.

Российским бабушкам и дедушкам хотят выплачивать зарплату за заботу о внуках
Российским бабушкам и дедушкам хотят выплачивать зарплату за заботу о внуках

А ранее Life.ru писал, что работающим пенсионерам предложили дать дополнительный отпуск. В Госдуме уточнили, что продолжительность отдыха должна определяться коллективным договором или правилами внутреннего распорядка, но не может быть менее трёх календарных дней.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar