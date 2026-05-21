Соцработник, сиделка и компенсации: На какую поддержку могут рассчитывать пенсионеры в РФ

Пенсионерам, которым трудно ходить по инстанциям, покупать продукты или ухаживать за собой, доступны услуги социальных работников. Об этом «Газетe.ru» рассказал сенатор Игорь Мурог.

Соцработники помогают с уборкой, покупкой продуктов и лекарств, оплатой коммунальных услуг, сопровождением к врачу. Для маломобильных граждан действует система долговременного ухода (СДУ), где можно получить субсидируемую помощь сиделки (до 28 часов в неделю при третьем уровне нуждаемости). В регионах работают социальное такси и доставка продуктов на дом.

Приоритет имеют инвалиды и участники ВОВ, а также ветераны боевых действий — участники СВО. Оформить помощь можно через центры соцобслуживания, МФЦ или «Госуслуги». Перечень услуг зависит от возраста, здоровья и дохода.

После 70 лет расширяется доступ к региональным программам (например, 50% компенсация взносов на капремонт). После 80 — фиксированная выплата к пенсии удваивается, даётся 100% компенсация взносов на капремонт и приоритет в обслуживании. Неработающему помощнику пожилого человека положена ежемесячная компенсация.

Поскольку меры соцподдержки различаются по регионам, лучше проверять доступные льготы на «Госуслугах», в МФЦ или соцзащите.

