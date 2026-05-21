Путин заявил, что ядерные учения укрепляют боевое братство России и Белоруссии

Совместные ядерные учения укрепляют боевое братство России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе проведения манёвров.

«Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия достигает целей по развитию собственных ядерных сил. По словам президента, задачи в этом направлении решаются планово.