Путин заявил, что ядерные учения укрепляют боевое братство России и Белоруссии
Владимир Путин.
Совместные ядерные учения укрепляют боевое братство России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе проведения манёвров.
«Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений», — сказал глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия достигает целей по развитию собственных ядерных сил. По словам президента, задачи в этом направлении решаются планово.
