21 мая, 14:22

Путин заверил, что у России всё получается в развитии ядерных сил

Обложка © Life.ru

Россия достигает поставленных целей в вопросах развития ядерных сил, все задачи решаются планово. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

«Работаем в плановом режиме, чётко, слаженно, и, слава Богу, у нас всё получается», — констатировал глава государства.

Напомним, российские военные в период с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и использованию ядерных сил. Также идёт отработка совместных действий с Белоруссией. В ходе ядерных учений МиГ-31 запустили «Кинжал». Лукашенко заметил, что белорусские военные «‎попали в копейку» в ходе пусков из «‎Искандера». А президент России Владимир Путин сообщил, что использование ядерного оружия является исключительно крайней мерой обеспечения национальной безопасности.

Татьяна Миссуми
