Герасимов доложил Путину о внезапной проверке ядерных сил на первом этапе учений
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о проведении внезапной проверки ядерных сил в рамках первого этапа совместных российско-белорусских учений. Манёвры стартовали 19 мая.
Герасимов сообщил, что к учениям привлечены органы управления, соединения и части ядерного оружия ВС России и Беларуси, а также части ядерного обеспечения ВС РФ. На первом этапе проведена внезапная проверка ядерных сил. Теперь российские войска готовы к проведению второго этапа учений ядерных сил.
«Войска и силы приведены в полную боевую готовность, осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия», — сказал Герасимов.
Лукашенко положительно оценил совместную с Россией тренировку ядерных сил, заявив, что все этапы прошли без сбоев, а военные «попали в копейку» при пусках из «Искандеров-М». А генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс внимательно следит за учениями ядерных сил России, но воздерживается от комментариев, ограничиваясь мониторингом происходящего.
