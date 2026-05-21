Герасимов доложил Путину о внезапной проверке ядерных сил на первом этапе учений

Герасимов сообщил, что к учениям привлечены органы управления, соединения и части ядерного оружия ВС России и Беларуси, а также части ядерного обеспечения ВС РФ. На первом этапе проведена внезапная проверка ядерных сил. Теперь российские войска готовы к проведению второго этапа учений ядерных сил.