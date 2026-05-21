На «Адмиралтейских верфях» Петербурга строят флагман полярного флота России

На «Адмиралтейских верфях» полным ходом строят сразу три судна: рыболовецкие траулеры «Капитан Ипатов» и «Александр Бузаков», а также научно-экспедиционное судно «Иван Фролов», который станет флагманом полярного флота России, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Траулеры проекта СТ-192 (такой тип называют плавучими рыбозаводами) спустят на воду в этом году, на них установлено уникальное рыбоперерабатывающее оборудование, позволяющее перерабатывать до 60 тысяч тонн рыбы в год. «Иван Фролов» — более амбициозный проект. Судно габаритами больше нынешнего флагмана, а его научный потенциал намного выше. Спуск на воду запланирован на 2027 год.

Тем временем новый российский краболов-процессор «Кильдин» готовится к промысловым испытаниям. Фабрика на воде может выпускать до 60 тонн готовой продукции в сутки. Гигант обладает шириной 15 метров, длиной более 60 и высотой борта с четырёхэтажный дом.