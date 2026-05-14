14 мая, 11:05

На «Северной верфи» заложили фрегат проекта 22350, способный нести «Цирконы»

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко». Обложка © ТАСС / П/с Северного флота

На судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге заложили новый фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Громов» — носитель гиперзвуковых ракет «Циркон». В церемонии принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев.

Начатое судно стало девятым в серии. Оно названо в честь бывшего главнокомандующего ВМФ адмирала флота Феликса Громова. Моисеев указал, что фрегаты проекта успешно зарекомендовали себя как надёжные корабли, имеющие серьёзные ударные, оборонительные и поисковые возможности.

«Они являются носителями всех типов существующего ракетного оружия Военно-морского флота. Потребность Военно-морского флота в кораблях данного класса является крайне актуальной, существующие планы и программы строительства фрегатов однозначно будут реализованы», — сказал Моисеев на церемонии. Общаясь с журналистами, главком подчеркнул, что «Громов» будет отличаться от предшественников «достаточно значимым увеличением боевой мощи», пишет ТАСС.

«Уралвагонзавод» отправил армии партии трёх типов танков
Ранее на петербургском Средне-Невском судостроительном заводе заложили морской тральщик «Дмитрий Глухов». Судно названо в сеть Героя Советского Союза и участника обороны Севастополя.

Матвей Константинов
