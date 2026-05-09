День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:03

«Уралвагонзавод» отправил армии партии трёх типов танков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrey Kryuchenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Andrey Kryuchenko

«Уралвагонзавод» передал российским военным очередную партию бронетехники, в которую вошли танки Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Поставка состоялась накануне празднования Дня Победы.

На предприятии заявили, что техника дорабатывалась с учётом практики её применения в зоне боевых действий. Особое внимание инженеры уделили защите экипажей, устойчивости машин к поражающим факторам и общей выживаемости бронетехники на поле боя.

В концерне подчеркнули, что модернизация проводилась с опорой на отзывы военнослужащих, эксплуатирующих танки в реальных условиях.

Также в УВЗ напомнили об историческом вкладе заводов, входящих сегодня в структуру концерна. В годы Великой Отечественной войны предприятия в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске выпустили около половины всех советских средних танков.

Танк закрыли почти всем сразу: в зоне СВО показали Т-90М с «мангалом» и «причёской»
Танк закрыли почти всем сразу: в зоне СВО показали Т-90М с «мангалом» и «причёской»

Ранее «Уралвагонзавод» опубликовал редкие архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проведённых в джунглях Малайзии. На записи показаны испытания в экстремальных условиях: температура воздуха достигала +40 градусов, высокая влажность и сложный рельеф с болотами и густыми тропическими зарослями.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • уралвагонзавод
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar